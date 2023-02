Basket - saison 3 de la BAL : L'AS Douane débutera par l'Abidjan Basket Club, le 11 mars

Douze clubs (12) champions nationaux, issus de 12 pays africains, prendront part à la saison 2023 de la BAL. Étalée sur trois mois, la BAL se disputera entre Dakar (Sénégal), le Caire (Égypte) et Kigali (Rwanda).



Les 12 équipes participantes sont réparties en 2 Conférences: la Conférence du Sahara et celle du Nil. La Conférence du Sahara, basée à Dakar du 11 au 21 mars, est constituée de 6 équipes : Abidjan Basket Club (Côte d'Ivoire), AS Douane (Sénégal), Kwara Falcons (Nigeria), Rwanda Energy Group (Rwanda), Stade Malien (Mali), US Monastir (Tunisie).



La Conférence du Nil, basée en Egypte du 26 avril au 6 mai, est également composée de 6 formations: Al Ahly (Égypte), Cape Town Tigers (Afrique du Sud), Petro Luanda (Angola), Seydou Legacy Athlétique Club (Guinée), City Oilers (Ouganda), Ferroviario da Beira (Mozambique).



Chaque Conférence joue 15 matchs plus les 8 autres du Final Four, c'est-à-dire les quarts, qui seront des demi-finales et de la finale, ce Final Four aura lieu du 21 au 27 mai à Kigali Arena, au Rwanda.



Représentante du Sénégal à cette 3ème saison de la BAL, l’AS Douane disputera 3 derbys ouest-africains contre Abidjan Basket Club (Côte d’Ivoire) le 11 mars, le Stade malien (Mali) le 17 mars et le Kwara Falcons (Nigéria) le 18 mars.



Mais avant, les Gabelous affronteront le Rwanda Energy Group (Rwanda) le 15 mars, pour terminer par le champion en titre US Monastir (Tunisie) le 21 mars, rapporte le quotidien sportif « Stades ».



A noter que l’AS Douane est à sa deuxième participation. Lors de sa première participation en 2021, les Douaniers s’étaient arrêtés aux portes des demi-finales.