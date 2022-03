Basketball – N1 Masculin : Douane reprend sa 1ère place, Ville de Dakar défie DUC, ce jeudi

Dans la poule B, l’AS Douane a repris sa place de leader en s’offrant largement SIBAC (94-46). Une 5ème victoire de suite que les Gabelous doivent aux 15 points de leur pivot Bara Ndiaye et aux 22 de leur meneur Mamadou Faye, rapporte « Stades ».



Auparavant, Saint-Louis Basket Club, qui espérait gagner sa toute 1ère victoire de la saison, a été battu sur le fil par USO (52-50). Tout comme SLBC, le promu USPA s’est incliné devant les Militaires de l’ASFA (79-72).



Seule équipe invincible dans la poule A, le DUC voudra enchaîner, cet après-midi, un 5ème succès de rang face à l’ASC Ville de Dakar (5ème, 7 pts). Les hommes de parfait Adjivon auront affaire à une équipe de la Municipalité prête à leur infliger leur toute première défaite de la saison. L’ASC Ville de Dakar peut s’appuyer sur ses joueurs expérimentés : Louis Adams, Brahim Gaye et Makhtar Ndiaye, mais également sur son coach chevronné Raoul Toupane. Un duel qui promet.



Bopp (8ème, 4 pts), qui peine à signer sa toute 1ère victoire de la saison, croisera le fer avec l’US Rail (7ème, 5 pts).



Programme 5ème journée



Poule A

jeudi 31 mars 2022

Stadium Marius Ndiaye

18h30 Bopp / US Rail

19h30 DUC / Ville de Dakar



Mercredi 30 mars 2022

USO / Saint-Louis BC 52-50

ASFA / USPA 79-72

Douane / SIBAC 94-46