Basketball: la saison 2019-2020 annulée, pas de relégation ni de Coupe du Sénégal

A l’arrêt depuis plus de deux mois, la saison de Basket-ball avait peu de chance de reprendre dans ce contexte de propagation de la Covid-19. Après la lettre du président de la Fédération sénégalaise de basketball (Fsbb) adressée aux Clubs et aux présidents de ligue afin de recueillir leurs avis et suggestions, le bureau fédéral a pris des décisions qui étaient attendues de tous. Suivant les rapports du Directeur technique national (Dtn) et du président de la Commission médicale suggérant l’arrêt des compétitions, le bureau a préconisé l’arrêt définitif du championnat de D1 comme l’indique un communiqué rendu public à l’issue de la réunion dudit bureau. Par conséquent le titre de champion ne sera pas attribué et il n’y aura pas de relégation. La prochaine saison va démarrer le 7 novembre prochain.



As Douanes et Ville de Dakar comme représentants aux compétitions continentales

Pour le Basketball African League (BAL), l’As douanes représentera le Sénégal à l’édition 2020-2021. Cependant si l’édition 2019-2020 n’est pas organisée, la Fsbb déterminera une formule pour désigner pour la deuxième édition. Chez les dames, l’AsCvd représentera le Sénégal aux Champions Cup féminin car son titre de champion de la saison sportive 2018- 2019 lui permet de participer au championnat de la coupe d’Afrique des clubs champions pendant deux ans.



Ayant déjà accusé un gros retard, le championnat de D2 n’aura finalement pas lieu. Toutefois, les mutations et les prêts restent valables pour la saison sportive 2020-2021. les prêts prennent fin, par conséquent les joueurs prêtés retournent dans leurs clubs respectifs mais chaque club aura la possibilité de recruter de nouveaux joueurs, conformément à la réglementation en vigueur. La date de démarrage de la prochaine saison du championnat de D2 est prévue le 09 janvier 2021. Concernant la Coupe du Sénégal, l’édition 2019-2020 ne sera pas jouée et les équipes ne s’étant pas engagées lors de la saison 2019- 2020, peuvent le faire pour la saison 2020- 2021.



Reste maintenant au comité exécutif de valider toutes ces décisions du bureau fédéral. Des mesures qui devraient passer comme lettre à la poste et qui vont acter définitivement l’arrêt des compétitions de la balle orange au Sénégal.



Le Témoin