Bassirou Diomaye Faye félicité par la présidente par intérim du Vietnam

La présidente par intérim de la République du Vietnam, Vo Thi Anh Xuân, a adressé ses félicitations au président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à l'occasion de son investiture et du 64ᵉ anniversaire de l'indépendance du Sénégal, rapporte l'Agence de presse vietnamienne, Vietnam News Agency (VNA).



La relation bilatérale entre le Sénégal et le Vietnam s'est renforcée ces dernières années, avec un commerce annuel atteignant environ 70 millions de dollars, avec des exportations vietnamiennes comprenant du poivre, des céréales, des textiles, et des importations de noix de cajou, de coton, entre autres. Environ 2000 Vietnamiens vivent et font des affaires au Sénégal, avec une forte présence de la Fédération de Vovinam, un art martial vietnamien, comptant plus de 3000 membres à travers le pays.



Le président de la République Bassirou Diomaye Faye, élu au premier tour de la présidentielle du 24 mars, a prêté serment devant le Conseil constitutionnel et a été officiellement investi président de la République le même jour du 2 avril. Il a présidé pour la première fois en tant que chef de l'État les festivités marquant le 64ᵉ anniversaire de l'indépendance du Sénégal, lors d'une cérémonie de levée des couleurs au Palais de la République.