Bassirou Diomaye Faye quitte le Japon pour la France

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté ce mardi 26 août le Japon pour se rendre en France, a annoncé la présidence sur sa page Facebook.



Le chef de l’État avait séjourné au Japon du 18 au 26 août 2025, où il a pris part à la 9ᵉ Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9) ainsi qu’à l’Exposition universelle Osaka-Kansai 2025.



À Paris, la présidence précise que le Chef de l’État participera, en qualité d’invité spécial, à la rencontre des entrepreneurs français organisée par le MEDEF, prévue ce mercredi 27 août 2025.