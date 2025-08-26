Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Bassirou Diomaye Faye quitte le Japon pour la France



Bassirou Diomaye Faye quitte le Japon pour la France
Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté ce mardi 26 août le Japon pour se rendre en France, a annoncé la présidence sur sa page Facebook.

Le chef de l’État avait séjourné au Japon du 18 au 26 août 2025, où il a pris part à la 9ᵉ Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9) ainsi qu’à l’Exposition universelle Osaka-Kansai 2025.

À Paris, la présidence précise que le Chef de l’État participera, en qualité d’invité spécial, à la rencontre des entrepreneurs français organisée par le MEDEF, prévue ce mercredi 27 août 2025.
Autres articles

Bacary Badji (stagiaire)

Mardi 26 Août 2025 - 16:34


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter