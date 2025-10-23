Bassirou Diomaye Faye reçoit le PDG du groupe Sudatel Telecom

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience, ce jeudi 23 octobre 2025, une délégation du groupe Sudatel Telecom, conduite par son Président-Directeur général, Magdi Taha, accompagné de Fatou Sow Kane, Directrice générale d’Expresso Sénégal, filiale du groupe. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique entre le Sénégal et le groupe de télécommunications présent dans plusieurs pays d’Afrique et du Moyen-Orient.



Au cours des échanges, Sudatel a réaffirmé son engagement à accompagner le Sénégal dans la mise en œuvre du “New Deal technologique”, une initiative phare du gouvernement visant à accélérer la transformation numérique et à renforcer la souveraineté digitale du pays. Le Chef de l’État a salué cette démarche et souligné l’importance de partenariats solides avec le secteur privé pour soutenir la stratégie nationale de numérisation des services publics, d’innovation technologique et d’inclusion numérique.



Cette audience traduit la volonté du Président Bassirou Diomaye Faye de positionner le Sénégal comme un hub régional du numérique, en s’appuyant sur des acteurs internationaux capables de contribuer au développement d’un écosystème technologique souverain et performant.