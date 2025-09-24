Bassirou Diomaye Faye scelle un partenariat de 6 milliards FCFA avec la Fondation Gates

En marge de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce mercredi Bill Gates, Président de la Fondation Gates.



« La rencontre s’est conclue par la signature d’un partenariat stratégique d’un montant supérieur à 6 milliards de FCFA (plus de 10 millions USD), destiné à soutenir le New Deal technologique lancé par le Chef de l’État », indique la présidence du Sénégal.



Cet accord ambitionne « de transformer en profondeur l’écosystème numérique du Sénégal. »



Il prévoit notamment le déploiement d’une identité numérique universelle pour l’ensemble des citoyens, la création d’un hub d’intelligence artificielle tourné vers l’innovation dans les domaines de la santé et de l’agriculture, ainsi que la mise en place d’une Delivery Unit chargée d’assurer transparence et efficacité dans l’exécution des projets.



