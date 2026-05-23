Retour des supporters sénégalais libérés : un vol spécial attendu cette nuit à l'AIBD

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) informe l'opinion nationale et internationale du retour, ce samedi soir à l'Aéroport International Blaise Diagne, des supporters sénégalais détenus au Maroc depuis la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2026. Leur arrivée est prévue par le vol AT501 à 00h55, indique un communiqué de l’instance.



La FSF se réjouit de cette heureuse issue, rendue possible grâce à la grâce royale accordée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans un esprit de fraternité, de solidarité et d'excellence des relations entre les peuples sénégalais et marocain.



La Fédération adresse ses sincères remerciements aux plus hautes autorités sénégalaises et marocaines, ainsi qu'à l'ensemble des personnes, institutions et acteurs qui se sont impliqués, de près ou de loin, pour aboutir à cette libération et permettre le retour de nos compatriotes.



La FSF invite les supporters, les familles et tous les amoureux du football sénégalais à réserver un accueil chaleureux à nos compatriotes à leur arrivée ce soir à l'AIBD.