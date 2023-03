Bayern Munich: Sadio Mané serait la cause du limogeage de Nagelsmann, selon BILD

Après avoir travaillé pour revenir à temps pour le huitième de finale retour de Ligue des champions contre le PSG, le 8 mars, Sadio Mané n'a finalement eu le droit qu'à huit petites minutes sur le terrain face aux Franciliens. Trop peu au goût du Sénégalais qui n'a pas manqué de le faire savoir à Julian Nagelsmann dans le vestiaire.



Selon les informations partagées ce mardi par le quotien Bild, quelques jours après l'éviction de Julian Nagelsmann et l'arrivée de Thomas Tuchel, l'entraîneur allemand et l'attaquant africain ont eu une altercation verbale après la qualification continentale. L'ancien joueur de Liverpool a même exprimé sa sensation devant tous ses coéquipiers qui, toujours selon le journal, ont vu un Nagelsmann intimidé par Sadio Mané.



Mané dans le clan des anti-Nagelsmann

Ce sentiment d'impuissance de Julian Nagelsmann face à Sadio Mané tel que vu par les joueurs bavarois a été confirmé par la titularisation du Sénégalais quelques jours plus tard face à Augsbourg en Bundesliga. Cette potentielle altercation verbale entre l'entraîneur et l'attaquant a pu aussi contribuer à renforcer la cassure dans le vestiaire allemand entre les joueurs pro-Nagelsmann et les joueurs anti-Nagelsmann où a notamment figuré Sadio Mané.



Star du mercato estival du Bayern, le Sénégalais de 30 ans a quitté Liverpool pour devenir le nouveau fer de lance de l'attaque allemande après le transfert de Robert Lewandowski au Barça. Mais une grosse blessure a privé le joueur africain d'une partie de la saison, notamment de la Coupe du monde 2022 au Qatar, et a nui à ses performances outre-Rhin. En 28 apparitions toutes compétitions confondues avec le Bayern, Sadio Mané a marqué 11 buts et délivré 5 passes décisives pour ses partenaires.