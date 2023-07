Bayern Munich: Thomas Tuchel évoque la situation de Sadio Mané

Thomas Tuchel a bien exprimé sa volonté de pousser Sadio Mané vers la sortie. Arrivé l’été dernier, le Sénégalais a connu une saison difficile marquée par son altercation avec Leroy Sané. Thomas Tuchel ne compte visiblement plus sur lui comme il l’a expliqué en conférence de presse ce samedi.



« Sadio n’a pas répondu aux attentes la saison dernière. La situation concurrentielle est extrêmement élevée pour lui. Nous avons une constellation qui rend les choses très difficiles pour Sadio. Le joueur le sait aussi. Je connais son opinion, il connaît mon opinion et celle du club. Il a un contrat et veut rester. Et nous respectons cela. Mais ce n’est que le premier jour d’entraînement et beaucoup de choses peuvent se passer dans le football », a-t-il laissé entendre.



Sadio Mané ne compte pas quitter le club. Il est bien décidé à rester. C’est ce qu’a révélé Bild vendredi. Le média allemand annonce que l’attaquant souhaite rester coûte que coûte et veut participer à la tournée du Bayern Munich en Asie.



Il n’a aucun doute sur le fait qu’il peut encore être un joueur très important pour le club et l’équipe. Cela ne fait aucun doute sur le fait qu’il peut encore être un joueur très important pour le club et l’équipe. Cela ne fait pas les affaires du club allemand, qui a une belle épine dans le pied.