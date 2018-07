Belgique : Vincent Kompany ne se préoccupe pas de Neymar

Qualifiée de justesse lundi soir face au Japon (3-2), la Belgique continue finalement son aventure en Russie pour cette Coupe du monde 2018. Et les Diables Rouges croiseront le fer avec le Brésil vendredi soir (20h) pour leur quart de finale. Deux jours avant ce duel, Vincent Kompany s’est présenté en conférence de presse.

Interrogé sur son duel avec Neymar, le défenseur de Manchester City a expliqué que l’essentiel était avant tout le collectif. « Si le match se résume à un duel d’individualités, on a aucune chance. Si l’on place le jeu d’un point de vue collectif, on a une chance. On a les armes pour faire quelque chose », a déclaré le joueur de 32 ans comme le rapporte la presse belge. Et sur les plongeons de la star brésilienne, Kompany s’est montré très clair : « si Neymar fait du théâtre, on s’en fout. »

Footmercato