Bénin : La CEDEAO salue le bon déroulement du dépouillement à Cotonou

Le dépouillement des votes pour l'élection présidentielle béninoise s'est achevé ce dimanche 12 avril 2026 dans un climat de calme et de sérénité. La Mission d’Observation Électorale de la CEDEAO, présente à la clôture des bureaux, a officiellement salué la qualité de l’organisation du scrutin après neuf heures d'opérations de vote.







Le Commissaire Abdel-Fatau Musah, représentant le chef de mission S.E. Nana Akufo-Addo, s’est rendu personnellement au centre de vote de l’École Primaire Publique (EPP) de Cadjèhoun, à Cotonou, pour suivre le comptage des voix. Sur place, il a souligné l'atmosphère paisible qui a prévalu durant toute la journée électorale, ne signalant aucun incident majeur.







En parallèle de cette observation de terrain, les officiels de la CEDEAO ont visité la salle de situation du Réseau Ouest-Africain pour l’Édification de la Paix (WANEP). Cette étape a permis de centraliser les données et de confirmer que la fluidité et la paix constatées dans la capitale économique étaient représentatives du climat national.

