Coût de la vie : L'inflation s'établit à 1,4 % en mars 2026, portée par l'alimentaire et les services

L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) a enregistré une hausse de 1,4% en glissement annuel au mois de mars 2026, selon les dernières données statistiques de l’Ansd(https://www.ansd.sn/Indicateur/indice-harmonise-des-prix-la-consommation-ihpc-base-10). Cette progression modérée de l'inflation est principalement tirée par le secteur des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (+1,7%) et celui des « restaurants et services d’hébergement » (+2,7%).







Plusieurs autres fonctions de consommation ont contribué à cette dynamique haussière, notamment les « boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants » qui affichent une forte augmentation de +10,7%. Les services de santé (+1,9%) et les soins personnels (+2,6%) ont également connu un renchérissement. Pour sa part, l’inflation sous-jacente, indicateur qui exclut les prix de l’énergie et des produits frais, s’établit à « 2,6% en glissement annuel ».







L'analyse selon l'origine des produits montre une disparité : alors que les « produits locaux augmentent de 2,0% », les prix des produits importés enregistrent un recul de 0,3%. En termes de durabilité, la hausse est portée par les services (+2,0%), les biens durables (+1,4%) et les biens non durables (+1,2%), tandis que les biens semi-durables progressent plus faiblement (+0,8%).

