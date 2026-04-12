Faux accident à Saint-Louis : La Sûreté Urbaine élucide un meurtre au quartier Bango

La Sûreté Urbaine du Commissariat Central de Saint-Louis a démantelé une mise en scène macabre au quartier Bango, aboutissant à l'interpellation de deux individus pour meurtre et complicité. L'enquête a permis de requalifier en homicide ce qui avait été initialement déclaré comme une chute accidentelle depuis une terrasse.







Les enquêteurs ont décelé des failles critiques dans le récit des suspects, qui prétendaient que la victime avait basculé lors d'une soirée alcoolisée. Les investigations techniques ont révélé que « les échanges téléphoniques entre les deux individus, survenus la nuit des faits, ont révélé des versions divergentes », mentionnant notamment une bagarre avant de tenter de s'accorder sur la thèse de la chute.







Le rapport de force a définitivement basculé avec les conclusions de l'expertise médicale. L'autopsie a révélé un traumatisme thoraco-abdominal contondant et des lésions internes graves, des résultats jugés « incompatibles avec la thèse de la chute accidentelle simple ». Confondus par ces preuves et les réquisitions téléphoniques, les deux mis en cause ont été présentés au parquet.

