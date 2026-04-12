Le ministre Cheikh Niang en Libye pour la CEN-SAD et la protection des Sénégalais de l'extérieur

Le ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Cheikh Niang, a pris part à la réouverture officielle du siège de la Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD) ce 11 avril 2026 à Tripoli. Cette mission en Libye, marquée par un dialogue de haut niveau, s'inscrit dans une volonté de redynamisation de l'organisation régionale.





Au cours de son séjour, le chef de la diplomatie sénégalaise a multiplié les rencontres bilatérales, s'entretenant notamment avec le Premier ministre libyen Abdel Hamid Dbeibah et son homologue Taher Salem Al-Baour. Ces échanges ont permis de « faire le point sur les relations bilatérales et d’identifier des perspectives concrètes » pour un renforcement de la coopération entre Dakar et Tripoli.







Le ministre a également accordé une audience aux représentants de la diaspora sénégalaise établie en Libye. Les discussions ont porté sur des enjeux essentiels tels que la régularisation de l'état civil, l'accès au logement et les dispositifs de soutien aux ressortissants. Pour les autorités sénégalaises, cette mission illustre « l’engagement constant du Sénégal à renforcer ses liens de coopération » tout en garantissant la protection de ses ressortissants à l’étranger.

