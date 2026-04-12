Observation électorale : Nana Akufo-Addo constate le démarrage effectif du vote au Bénin

Le chef de la Mission d’observation électorale de la CEDEAO, S.E. Nana Akufo-Addo, a supervisé le démarrage du scrutin présidentiel au Bénin ce dimanche 12 avril 2026. Dès les premières heures de la matinée, il s'est rendu dans plusieurs centres de vote de Cotonou, notamment dans les quartiers de Cadjehoun et de Zongo, pour s'assurer du bon déroulement des opérations de vote.







Accompagné d'une importante délégation comprenant le Commissaire Abdel-Fatau Musah, le Représentant résident Amadou Diongue, ainsi que des représentants du Parlement et du corps diplomatique de la CEDEAO, l'ancien président ghanéen a constaté l'effectivité de l'ouverture des bureaux. Cette présence de haut niveau vise à garantir la transparence et la crédibilité du processus électoral dans le pays.



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En début d'après-midi, S.E. Nana Akufo-Addo a visité la salle de situation de la CEDEAO à Cotonou. Ce centre névralgique lui a permis d'obtenir un point global sur le déroulement du vote dans les différents départements et localités du Bénin, grâce aux remontées des observateurs déployés sur l'ensemble du territoire national.

