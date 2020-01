Bénin: le calme est revenu à Savè, fief de l'ancien président Boni Yayi

Au Bénin, le calme est revenu à Savè, dans le fief de l’ancien président Thomas Boni Yayi. Mercredi 15 janvier, lors d’affrontements entre des jeunes et les forces de sécurité deux civils ont été tués et six policiers blessés dans cette ville située au nord de Cotonou.



Les affrontements avaient débuté à la suite de l’arrestation de l’un des meneurs présumés des manifestations post-électorales de juin 2019. Le dispositif policier est désormais allégé ; depuis le jeudi 16 janvier, les forces de sécurité ont regagné leurs casernes. Originaire de cette petite commune, la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan, s’est rendu sur place ce jeudi et vendredi pour rencontrer les autorités de la ville afin de favoriser le retour au calme. Timothée Biaou, le maire de la commune, a été interviewé par RFI.