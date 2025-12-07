Réseau social
Des militaires béninois ont annoncé tôt dimanche matin sur la télévision publique avoir « démis de ses fonctions » Patrice Talon, qui devait passer la main en avril prochain après 10 ans au pouvoir. L'entourage du président affirme que la situation est sous contrôle et que patrice Talon est en sécurité



Bénin: une tentative de coup d'État en cours, l'armée a repris contrôle selon l'entourage du président
Au Bénin, des militaires ont annoncé à la télévision publique avoir démis de ses fonctions le président Patrice Talon. Ces militaires affirment que le Lieutenant-Colonel Tigri Pascal a été nommé président d'un « Comité de la refondation militaire ».
 
La situation reste confuse à Cotonou où des tirs ont été entendus près dans la zone du port et de la présidence il y a quelques heures. Une source sécuritaire jointe par RFI a très vite évoqué une tentative de Coup d'état en cours. La circulation autour de la présidence est bloquée et des hélicoptères survolent la zone.
 
La situation est sous contrôle d'après l'entourage de Patrice Talon
Le président béninois Patrice Talon est en sécurité et l'armée reprend le contrôle, a cependant annoncé à l'AFP l'entourage de Patrice Talon. « Il s'agit d'un groupuscule de personne qui ont uniquement la télévision. L'armée régulière reprend le contrôle. La ville (Cotonou, la capitale) et le pays sont totalement sécurisés, le président et sa famille aussi », a dit à l'AFP une source militaire dans l'entourage de Patrice Talon.
RFI

Dimanche 7 Décembre 2025 - 10:40


