Bénin: une tentative de coup d'État en cours, l'armée a repris contrôle selon l'entourage du président

Au Bénin, des militaires ont annoncé à la télévision publique avoir démis de ses fonctions le président Patrice Talon. Ces militaires affirment que le Lieutenant-Colonel Tigri Pascal a été nommé président d'un « Comité de la refondation militaire ».



La situation reste confuse à Cotonou où des tirs ont été entendus près dans la zone du port et de la présidence il y a quelques heures. Une source sécuritaire jointe par RFI a très vite évoqué une tentative de Coup d'état en cours. La circulation autour de la présidence est bloquée et des hélicoptères survolent la zone.



La situation est sous contrôle d'après l'entourage de Patrice Talon

Le président béninois Patrice Talon est en sécurité et l'armée reprend le contrôle, a cependant annoncé à l'AFP l'entourage de Patrice Talon. « Il s'agit d'un groupuscule de personne qui ont uniquement la télévision. L'armée régulière reprend le contrôle. La ville (Cotonou, la capitale) et le pays sont totalement sécurisés, le président et sa famille aussi », a dit à l'AFP une source militaire dans l'entourage de Patrice Talon.