Benjamin Mendy a rejoué au foot

Vendredi 14 juillet 2023, une date qui restera gravé dans la mémoire de Benjamin Mendy (29 ans). Ce jour-là, le footballeur a été reconnu non-coupable d’accusations de viol et de tentative de viol par le jury de Chester. La fin d’une longue affaire qui avait démarré en 2021 alors que Mendy évoluait à Manchester City. Libre et innocent aux yeux de la justice, l’arrière-gauche, qui a fondu en larmes et remercié Dieu au moment de l’annonce du verdict; va tenter de reprendre une vie "normale" même si beaucoup de mal a été fait comme l’a dit Memphis Depay.





The Sun a d’ailleurs suivi les premiers pas de Benjamin Mendy durant le week-end. Après avoir fait la fête avec des proches, il a rejoué au football dimanche au complexe Pitts dans le quartier d’Ardwick à Manchester. Le Français, qui portait une tenue des Skyblues, a demandé à des inconnus s’il pouvait se joindre à eux. Ce qu’ils ont accepté, à la fois surpris et contents de pouvoir jouer avec lui. «Ils ne pouvaient pas y croire : jouer contre une star de la Premier League et un vainqueur de la Coupe du monde. Mendy a ri et s’est juste amusé. Il était heureux de serrer la main de tout le monde à la fin et de signer des autographes», a expliqué un spectateur présent sur les lieux. The Sun ajoute que le défenseur tricolore a pour ambition de relancer sa carrière et qu’un départ pour l’Arabie saoudite, où il pourrait repartir du bon pied financièrement, serait une belle opportunité.