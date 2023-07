Benjamin Mendy jugé non-coupable de viol et de tentative de viol

Les 12 jurés de la cour de Chester n'auront mis qu'un peu plus de trois heures pour déclarer à l'unanimité Benjamin Mendy non-coupable. Lors de son deuxième procès, l'ancien de Manchester City était visé par deux plaintes distinctes : un viol et une tentative de viol pour des faits remontant à 2018 et 2020. Deux accusations pour lesquelles le jury n'était pas parvenu à un verdict à l'issue du premier procès.



À l'annonce du verdict, le défenseur âgé de 28 ans a fondu en larmes, avant d'être officiellement relâché. Il avait déjà été déclaré non-coupable de six autres accusations de viol et d'une agression sexuelle en janvier dernier.



« Benjamin Mendy souhaite remercier les membres du jury de s'être concentrés sur les preuves dans ce procès, plutôt que sur les rumeurs et les insinuations qui ont suivi cette affaire depuis le début, a déclaré Jenny Wiltshire, l'une des avocates du Français. C'est la deuxième fois que M. Mendy est jugé et déclaré non coupable par un jury. Il est ravi que les deux jurys aient rendu les bons verdicts.



« Cela fait presque trois ans que la police a commencé à enquêter sur cette affaire, a-t-elle ensuite rappelé. M. Mendy s'est efforcé de rester fort, mais la procédure a inévitablement eu un impact sérieux sur lui. Il remercie tous ceux qui l'ont soutenu tout au long de cette épreuve et demande à présent à ce que son intimité soit respectée afin qu'il puisse commencer à reconstruire sa vie. »