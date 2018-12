Betty dément toutes les rumeurs sur sa maladie « je me porte à merveille, suis à l’instant au…»

Elle fait actuellement le buzz sur les Réseaux sociaux. Betty, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, a démenti des rumeurs sur son état de santé actuel. L'actrice de la série POD et Marichou, après avoir publié des médicaments sur son compte Snapchat, a affolé les médias people. Certains ont vite conclu que la "Niétel (troisème épouse)" de Pod était malade.



Joint par Pressafrik, l’artiste en a d’abord rigolé avant de démentir l’information, de l'autre bout du fil. « Je me porte à merveille, suis à l’instant à mon lieu de travail. Je ne sais même pas d’où vient cette maladie dont on m’associe », fulmine t-elle tout en clamant : "que les gens me laisse, je suis fatiguée…. !"