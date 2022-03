Biden traite Poutine de «criminel de guerre», le Kremlin s'insurge

Sept pays occidentaux (le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Albanie, la France, la Norvège et l'Irlande) demandent une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU jeudi après-midi sur l'Ukraine en raison de la dégradation de la situation humanitaire dans le pays.



Vladimir Poutine, le président russe, « est un criminel de guerre » selon Joe Biden, le président américain. Le Kremlin juge ces propos « inacceptables et impardonnables ».



Les autorités ukrainiennes accusent l'armée russe d'avoir bombardé le Théâtre dramatique de Marioupol, ville assiégée, alors que « plus d'un millier de personnes » y avaient trouvé refuge. « Nous ne pardonnerons jamais cela », assure la municipalité sur Telegram. Le bilan humain est encore indéterminé.



Dans une intervention en vidéo devant le Congrès américain mercredi, Volodymyr Zelensky a appelé le président américain à « être le leader du monde ». Joe Biden a lui annoncé une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars comprenant notamment des drones pour que l'Ukraine puisse faire face aux forces russes.



Mercredi, la Cour internationale de justice (CIJ), le plus haut tribunal de l'ONU, a ordonné à la Russie de suspendre son invasion de l'Ukraine.



Le Conseil de l'Europe a exclu officiellement la Russie en raison de sa guerre lancée contre l'Ukraine.



Les horaires sont donnés en temps universel (TU)



Zelensky reçoit une ovation debout du Bundestag allemand



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reçu ce jeudi matin une ovation debout du Bundestag allemand avant une intervention vidéo devant les députés, ont constaté des journalistes de l'AFP. Au lendemain d'un discours en vidéo devant le Congrès américain, le dirigeant ukrainien a débuté une allocution vidéo devant la chambre basse du Parlement au cours de laquelle il devait renouveler son appel à une aide militaire supplémentaire de la part de l'Allemagne.



Zelensky a exhorté l'Allemagne à abattre le nouveau « Mur » érigé en Europe contre la liberté depuis l'invasion russe de l'Ukraine. « Cher Monsieur le chancelier (Olaf) Scholz, détruisez ce mur, donnez à l'Allemagne le rôle de leader qu'elle mérite », a lancé le dirigeant ukrainien.