Bignona: Macky Sall propose une «nouvelle Casamance»

«Jamais nous n'avons connu une stabilité économique, une paix aussi durable, un avenir aussi promoteur en Casamance. Je veux vous proposer une nouvelle Casamance bâtie et cristallisée autour de la paix retrouvée qui sera réalisée sous nos yeux s'il plaît à Dieu, une Casamance sans bac, mais avec des ponts,, des routes partout, une navigation fluviale, maritime, avec un désenclavement aérien et nous l'avons commencé». Ces propos sont de Macky Sall lors de son meeting à Bignona dimanche, dans l'après-midi.



Sous une forte chaleur, les militants ont été auparavant chauffés à blanc par l'orchestre "Touré Kunda", le mythique groupe originaire du Pacao. Et c'est dans cette ambiance que Macky Sall déclinera un pan de son programme pour les cinq (5) années à venir s'il est porté à la tête du Sénégal.



Affichant son ambition pour cette partie du Sénégal, le candidat indique qu'il veut son essor et pour y arriver, il trouve primordial d'investir dans l'agriculture, afin de moderniser ce secteur. Sur sa lancée, le présidant sortant aborde un autre secteur de l'économie casamançaise à savoir la formatation professionnelle. C'est dans ce sens qu’il affichera son vœu d'ériger à Bignona, un Institut supérieur d'enseignement professionnel (Isep).



Quant au social, le chef de file de la coalition présidentielle dit vouloir construire un hôpital de niveau 2, à la place du Centre de santé dont dispose jusque-là Bignona, ainsi que la réhabilitation du stade de la ville entre Sénoba et Ziguinchor…