Retour des trois supporters sénégalais libérés : accueil triomphal à l'aéroport international Blaise Diagne

Comme annoncé, trois supporters sénégalais, condamnés par la justice marocaine, ont atterri ce jeudi à 19h à l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Dakar. Abdoulaye Dieng, Ibrahima Diop et Aziz Wade ont été accueillis en héros par les membres du 12e Gaïndé, comité de supporters de l'équipe nationale du Sénégal.



Vêtus de tenues et casquettes aux couleurs du Sénégal, drapeaux à la main, les militants du groupe « Allez Casa » se sont joints à la mobilisation pour soutenir leurs trois confrères, qui ont été détenus pendant trois mois au Maroc. Les supporters présents ont apporté leur soutien et leur affection à leurs camarades libérés il y a quelques semaines.



Les trois supporters ( Abdoulaye Dieng, Ibrahima Diop et Aziz Wade) faisaient partie d'un groupe condamné par la Cour d'appel de Rabat à des peines de prison en première instance pour « hooliganisme », en lien avec les incidents ayant émaillé la finale opposant le Sénégal au pays hôte, le Maroc.



‎Au total, 18 supporters sénégalais avaient été interpellés puis jugés par la justice marocaine pour des faits incluant des troubles à l’ordre public, des jets de projectiles et des dégradations d’équipements dans l’enceinte sportive.



‎Les condamnations prononcées vont de trois mois à un an de prison ferme, réparties comme suit : trois mois pour trois supporters, six mois pour six autres et un an pour neuf d’entre eux. Ces peines ont été confirmées en appel, malgré les contestations de la défense.