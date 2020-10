Bilan sécuritaire du Gamou 2020 à Kaolack: 316 individus interpellés par la police

Le service régional de sécurité publique de Kaolack a fait le bilan de ses opérations de sécurisation pendant le Maouloud. 316 individus ont été interpellés dont 65 pour vérification d'identité, 199 pour non port du masque, 10 pour ivresse publique et manifeste, 04 pour détention de chanvre indien aux fins d'usage dont 03 déjà déférés au parquet, 03 pour rixe sur la voie publique, 18 pour vol (enquête en cours), 03 pour flagrant délit de vol etc.



La police a aussi mis en fourrière 32 véhicules, immobilisé 35 motos et saisi 624 pièces.



Au cours de ses interventions, le service régional de sécurité publique de Kaolack (commissariat central, police de Ndorong etc), a enregistré 26 accidents de la circulation routière dont 08 dégâts matériels, 18 corporels, assortis de 27 victimes dont 23 hommes et 04 femmes.