Bloc opératoire de l’Hôpital Idrissa Pouye : la direction dément toute suspension liée au Gamou

L’Hôpital général Idrissa Pouye (Hoggy) de Grand-Yoff a tenu à clarifier, ce 4 septembre 2025, des informations relayées sur les réseaux sociaux évoquant une prétendue suspension des actes opératoires en raison du Gamou. Dans un communiqué, l’établissement affirme que « le bloc opératoire est resté fonctionnel » et que toutes les salles continuent de tourner « avec un personnel suffisant ».La direction reconnaît toutefois que deux membres du personnel se trouvent actuellement en arrêt maladie. « Les certificats médicaux ont été présentés au Coordonnateur des blocs opératoires à 13h, ce qui a perturbé la programmation », précise le texte. Cette coïncidence a alimenté des interprétations erronées sur un supposé arrêt des activités chirurgicales.L’hôpital regrette « qu’un défaut de communication ait pu contribuer à cette confusion » et s’engage à renforcer la transparence et le dialogue avec les usagers. « Nous en tirons les enseignements nécessaires pour renforcer notre communication », ajoute la cellule de communication.