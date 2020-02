Blocage des retrouvailles Wade-Macky: Doudou Wade rejette la faute sur l'actuel Président et fait des révélations sur la Première dame

Le Secrétaire général adjoint, chargé des Conflits du Parti démocratique sénégalais (Pds) était l'invité de l'émission Jury Du Dimanche (JDD), de ce 09 février 2020. Doudou Wade est revenu sur les retrouvailles entre l'actuel président de la République et son prédécesseur au Palais. Il a expliqué pourquoi les choses sont bloquées, après l'épisode de Massalikoul Jinaane et celui de la visite à la Présidence.



Selon l'ancien président du groupe parlementaire Liberté et démocratie, c'est Macky Sallk qui n'a pas joué sa partition en manquant de tenir sa promesse de rendre visite à Wade, après que celui-ci se soit déplacé jusqu'au Palais pour le voir. "Depuis lors, on attend la suite. Vous avez constaté que le match retour n’a pas eu lieu. La balle est dans le camp du président de la République, Macky Sall. Nous constatons ensemble que le président de la République Macky Sall n’a pas encore fait ce qu’il devait faire", confie-t-il au journaliste Mamoudou Ibra Kane.



En effet, le 27 septembre 2019, le Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké mettait fin à plusieurs années de froid entre les deux personnalités en actant leurs retrouvailles après l'inauguration de la mosquée Massalikoul Jinaane à Dakar. Il s'en est suivi une visite de Wade au Palais le 12 octobre au terme laquelle l'actuel chef de l'Etat promettait (dans une déclaration commune lue par le chargé de Communication du Pds Mayoro Faye) de se rendre chez Abdoulaye Wade prochainement. Mais depuis, rien. Un blocage semble s'être interposé et les observateurs y vont chacun de son commentaire.



Marème Faye Sall est bien venue chez Wade lors de la Tabaski 2018

A l'époque, l'information avait fait le tour du Sénégal avant d'être démentie par le camp présidentiel. La Première dame Marème Faye Sall se serait rendue chez l'ancien président le jour de la Tabaski pour le voir. En vain. D'aucuns ont laissé entendre que Wade l'avait tout bonnement éconduit. Là également, Doudou Wade donne des détails. Et selon lui, l'épouse de Macky était bien chez Goorgui. Mais si elle n'a pas pu le voir, c'est parce Wade faisait une sieste et n'était pas averti de sa visite.

"Elle a voulu rendre visite au président Wade. C’était à l’occasion de la Tabaski de l’autre année (2017-2018). La rencontre n’a pas eu lieu parce que quand elle est arrivée, le président Wade n’était pas informé. Il était dans ses appartements et faisait sa sieste. Ce n’était pas un refus de la recevoir", explique-t-il.

Avant d'ajouter que la démarche de Marème Faye Sall est ce qu'il y a de plus normale dans un pays démocratique comme le Sénégal: "Parce que c’était la normalité. On ne peut pas demeurer dans l’anormalité. Un président de la République sortant et le président en exercice, dans un pays démocratique qui se respecte, doivent se rencontrer parfois pour échanger sur des questions importantes du pays. C’est cela la démocratie"