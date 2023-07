“Boat jumping”, le nouveau challenge TikTok qui a déjà causé la mort de quatre personnes aux États-Unis

Au moins quatre personnes, dont un père de famille, sont décédées après avoir participé au “boat jumping challenge”, un défi lancé sur TikTok. Le but? Se filmer en train de sauter d'un bateau en marche en faisant un salto. Les victimes se sont brisé la nuque au moment de l’impact avec l’eau, avant de se noyer, explique le capitaine Jim Dennis, de la brigade de sauvetage de Childersburg, Alabama.

“Au cours des six derniers mois, nous avons eu quatre noyades qui auraient pu être évitées. Ils participaient à un défi TikTok. Il s’agit de monter dans un bateau à grande vitesse, de sauter du bateau, de ne pas plonger, de sauter en faisant un salto”, précise-t-il au micro de la chaîne américaine WBMA. Selon lui, les secouristes font face à ce phénomène depuis deux ans déjà, mais le nombre de personnes qui tentent ce défi a explosé depuis le début de l’année 2023, selon le capitaine Jim Dennis.

Quatre victimes

La première victime est décédée en février, sous les yeux de sa femme et de ses enfants, qui assistaient à la scène depuis l'intérieur du bateau. “Malheureusement, cette personne a enregistré sa mort.” Dans les mois qui ont suivi, trois autres personnes ont trouvé la mort en reproduisant ce défi. “Nous sommes très inquiets, car nous avons vu ce phénomène émerger au cours des deux dernières années, mais c’est quelque chose qui doit disparaître et ne plus revenir”, ajoute Jim Dennis au micro de la chaîne ABC. “Quand ils sont filmés, les gens sont plus enclins à faire quelque chose de stupide parce qu’ils veulent frimer devant leurs amis ou sur les réseaux sociaux.”

Les autorités américaines rappellent que la combinaison entre la vitesse du bateau et un saut dans une eau stagnante peut mener à une fin tragique. En effet, selon les lois de la science, à cette vitesse, les lacs ou les rivières se transforment en une surface comparable à du béton au moment de l’impact. Si la personne ne se protège pas le cou en sautant, elle risque de finir paralysée à vie, voire de mourir sur le coup. “Ne faites pas ça”, implore Jim Dennis.