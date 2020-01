Boeing ukrainien abattu : l’Iran sous le feu des critiques

À l’intérieur du pays comme sur la scène internationale, les dirigeants iraniens sont sous pression. Des étudiants ont protesté samedi à Téhéran et Washington a averti le régime qu'il ne pouvait "pas y avoir un autre massacre de manifestants pacifiques".



La pression pesant sur le régime iranien s’accentue. Samedi 11 janvier, la police iranienne a dispersé des étudiants qui ont scandé à Téhéran des slogans antirégime lors d'un rassemblement à la mémoire des victimes du Boeing ukrainien abattu mercredi "par erreur" par l'Iran, selon l'agence de presse iranienne Fars.



Plusieurs centaines d'étudiants se sont réunis en début de soirée en réponse à une invitation à honorer les victimes de cette catastrophe qui a fait 176 morts, majoritairement des Iraniens et des Canadiens, dont des binationaux.



Le rassemblement, à la prestigieuse université Amir Kabir de Téhéran, s'est transformé en manifestation de colère. La foule a lancé des slogans dénonçant "les menteurs" et réclamant des poursuites contre les responsables du drame et ceux qui, selon les manifestants, ont tenté de le couvrir.



Dans un message sur Twitter en anglais et en farsi, Donald Trump a dit au peuple iranien qu'il se tenait "à ses côtés". "Nous suivons de près vos manifestations, et votre courage nous inspire", a-t-il ajouté. Il a également averti le régime iranien qu'il ne pouvait "pas y avoir un autre massacre de manifestants pacifiques", en référence au mouvement de contestation de novembre, violemment réprimé selon Amnesty International.



En marge des manifestations de samedi à Téhéran, l'ambassadeur du Royaume-Uni en Iran a été brièvement arrêté, a annoncé le chef de la diplomatie britannique, Dominic Raab, qui a dénoncé "une violation flagrante de la législation internationale". Selon le Daily Mail, l'ambassadeur a été interpellé pour avoir prétendument "incité" les manifestants qui exprimaient leur colère. Les États-Unis ont appelé l'Iran à s'excuser pour cette arrestation.



"Scandalisé et furieux"



"Scandalisé et furieux", le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a exigé samedi de l'Iran qu'il fasse toute la lumière sur la catastrophe du Boeing ukrainien abattu et il a appelé Téhéran à en "assumer l'entière responsabilité", y compris financière.



"Ce matin (samedi) j'ai parlé au président iranien Rohani et je lui ai dit que les aveux de l'Iran (...) étaient un pas important en vue d'apporter des réponses aux familles, mais j'ai souligné que d'autres mesures doivent être prises", a-t-il expliqué.