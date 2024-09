Bokk Gis Gis : Pape Diop alerte sur une « homonymie « et prend le ministre de l'Intérieur à témoin

Dans une note adressée au ministre de l'Intérieur, Pape Diop, président du parti Convergence Démocratique Bokk gis gis dénonce « une homonymie préjudiciable », de la part du mouvement récemment lancé par un certain Daouda Thiam.



« Je viens par la présente, en ma qualité de Président du Parti politique CONVERGENCE DÉMOCRATIQUE BOKK GIS GIS, vous faire part d'une information parue dans les réseaux sociaux, relative à un lancement par un certain Daouda THIAM le samedi 21 septembre 2024 d'un mouvement dénommé BOKK Gis Gis (voir affiche en pièce jointe) », lit-on sur la note.



Pape Diop de rappeler que son parti a déclaré et obtenu « un récépissé N° 16 023/M.INT/DGAT/DLP du 02 avril 2013, d'un parti politique dont le dénominateur de base est BOKK GIS GIS ».



De ce fait, par la présente, le président de Bokk Gis Gis, prend le ministre de l'Intérieur, a témoin « pour parer à toute homonymie préjudiciable » à sa formation, « je vous transmets cette information en guise d'alerte pour que vos services compétents puissent le moment venu porter une opposition », a-t-il souligné.