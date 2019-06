Bonne gouvernance: Cissé Lo invite Sonko, TAS et Abdoul Mbaye à raconter leurs passées

Moustapha Cissé Lo, premier vice-président de l’Assemblée nationale du Sénégal, a invité les opposants Ousmane Sonko, ancien inspecteur des impôts, Thierno Alassane Sall, ancien ministre du Pétrole et l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye à raconter leurs passées sur la gestion des affaires publiques.



« J’aimerais bien que vous interrogiez Abdoul Mbaye, Ousmane Sonko, et Thierno Alassane Sall pour qu’ils racontent leurs passées. Ils étaient aux impôts et domaines, dans des banques, ou Premier ministre ou ministre. Ce ne sont pas des personnalités vierges. Ils ont un passé et ils sont chacun problème qu’on leur colle ou des étiquettes de mal gouvernance », a soutenu Cissé Lo.



Selon lui, ces gens se lèvent pour critiquer des questions de bonne gouvernance, notamment sur l’affaire BBC et Aliou Sall, frère de l’actuel chef de l’Etat accusé de corruption, ils doivent être propres.



A l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, le député lui demande de s’expliquer sur l’argent que l’ancien président du Tchad Idriss Déby, à ramener au Sénégal. M. Mbaye est impliqué et il n’a jamais voulu s’exprimer sur ça. Pour Sonko, il lui reproche d’être aux impôts et domaines et à l’œuvre pendant qu’on morceler tout le territoire de Dakar.



Moustapha Cissé Lo demande aussi à l’ancien ministre du Pétrole Thierno Alassane Sall, qu’il prend comme un homme très honnête, et qui disait qu’il n’y a pas d’argent à l’époque, de s’expliquer sur les milliards qu’il révèle dans la presse.