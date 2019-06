Bonne gouvernance: "On est loin des ruptures promises par (Macky Sall)", affirme Bathélémy Dias

Selon le maire de Mermoz-Sacrée coeur, Barthélémy Dias, le Sénégal est loin des" ruptures promises et annoncées par l’actuel Chef de l’Etat sur la transparence et la bonne gouvernance qui a value au Maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall d’être jugé et emprisonné pour un budget inscrit dans la ville de Dakar et dont l’existence est connue de tous.



En conférence de presse jeudi après-midi, Barthélémy Dias dit jurer sur l’honneur, qu'aucune force, aucun lobbie, aucune puissance étrangère de quelque origine que ce soit, n’est derrière lui dans cette affaire comme dans toutes autres d’ailleurs.



Lui qui s'exprimait sur l'affaire Aliou Sall, jeune frère de l'actuel président sénégalais, Macky Sall, affirme que son attitude, sa détermination, lui sont dictées que par le souci de l’intérêt supérieur de la Nation et des populations sénégalaises.



"Dans une démocratie, la transparence et la bonne gouvernance constituent des éléments essentiels de stabilité. Or, on constate désespérément depuis quelques années au Sénégal, des entorses graves à l’Etat de droit, comme ce fut le cas avec les dernières élections ou j’ai déjà eu l’occasion, de démontrer preuves irréfutables à l’appui, le holdup électoral", dit-il.



D'après le maire, les graves accusations de BBC méritent des suites judiciaires voire des poursuites pénales contre tous les auteurs de faits délictueux. Mais, à bien des égards, elles paraissent accessoires au regard des faits et actes plus graves qui les ont précédés. Ces actes graves, qui engagent la responsabilité directe de Macky Sall, actuel Président de la République et d’Aly Ngouille Ndiaye, Ministre chargé de l’énergie en 2012, apparaissent dans des éléments factuels et dans les documents disponibles.



Face à un scandale de cette ampleur, M. Dias invite tous ses compatriotes à ne pas se laisser divertir et à se mobiliser pour préserver nos ressources naturelles. Par la même occasion, il invite tous les concitoyens épris de bonne gouvernance et de justice, à prendre part à la manifestation prévue ce Vendredi 14 Juin, à la place de la Nation (Obélisque).