Bonne nouvelle !!! Le groupe japonais Fujifilm a développé un médicament antigrippal efficace contre le Coronavirus

Fujifilm a décollé aujourd'hui à la Bourse de Tokyo, après que les autorités chinoises ont déclaré qu'un médicament antigrippal développé à l'origine par le groupe japonais était efficace contre le nouveau coronavirus.



Le ministère chinois de la Science et de la Technologie a affirmé hier que des essais cliniques sur favipiravir - le principe actif du médicament antigrippal Avigan de Fujifilm - avaient donné de "très bons résultats" pour traiter le Covid-19.



Davantage connu du grand public pour ses produits de bureautique et de photographie, Fujifilm est également un important fabricant mondial de systèmes médicaux et est aussi présent dans le secteur pharmaceutique.



AFP