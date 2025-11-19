Bonne nouvelle pour les drépanocytaires : le Drépaf passe de15000 à 3000 FCFA

La production locale et la commercialisation de l'hydroxyurée par le Sénégal, sous le nom de Drépaf, est saluée comme une avancée majeure pour les patients atteints de drépanocytose. Ce médicament essentiel, jusqu'alors souvent rare et coûteux, est désormais plus accessible, suscitant l'enthousiasme des patients et des professionnels de santé. Ce médicament qui couté environs 15000 Fcfa, sera bientôt vendu à 3000 Fcfa.



Selon le Professeur Salih Diop, chef du service d'hématologie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), qui s’est confié à la Rfm, « l'hydroxyurée a largement prouvé son efficacité. Il est crucial pour réduire la fréquence des crises douloureuses (situations très difficiles pour les patients), diminuer les complications liées à la maladie, réduire la mortalité globale ».



La disponibilité de ce traitement a été entravée par des ruptures de stocks répétées, rendant son accès difficile malgré son importance vitale. C'est là que la production locale prend tout son sens. Le laboratoire Teranga Pharma, en partenariat avec un laboratoire indien, a pris en charge la fabrication du médicament.



Le Professeur Diop assure que les avantages sont doubles. « C'est un produit qui va être disponible dans toutes les pharmacies », mettant fin aux pénuries récurrentes. Par ailleurs, le prix de l'hydroxyurée, qui s'élevait à environ 15000 francs CFA, devrait être ramené à seulement 3000 francs CFA. L'annonce est bien accueillie par l'association des drépanocytaires.



Maguen Ndiaye, son président, se réjouit que ce traitement « capital » devienne enfin « à leur portée ». « L'hydroxyurée fait partie des médicaments les plus utilisés, mais qui sont les plus rares. Donc, si nous avons aujourd'hui une industrie locale qui arrive à faire la production qu'il faut, nous espérons qu'il n'y aura plus de ruptures et que le prix sera beaucoup plus accessible », a-t-il déclaré sur la Rfm.



L'association lance un appel aux autorités sénégalaises pour qu'elles soutiennent davantage l'industrie pharmaceutique locale, afin de multiplier les initiatives de ce type et d'assurer l'autonomie et l'accessibilité des médicaments essentiels.