Bonne nouvelle pour les travailleurs : le Smig et le Smag revus à la hausse

Les centrales syndicales et le patronat sénégalais sont parvenus à trouver un terrain d’entente concernant la revalorisation du Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et du Salaire minimum agricole garanti (SMAG).



Ainsi, au terme de négociations qui ont duré deux ans les différentes parties se sont retrouvées ce lundi au ministère du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les institutions en compagnie des secrétaires généraux de la CNTS, de l’UNSAS, de la CSA et de la CNTS/FC pour parafer cet accord qui revalorise le salaire horaire minimum.



L’accord spécifie que, concernant le Smig, 302, 890 francs CFA à compter du 1er juin 2018 au lieu de 209,10, montant jusque-là en vigueur ; 317, 313 francs CFA à compter du 1er janvier 2019 ; 333, 808 francs CFA à compter du 1er décembre 2019.



Et pour le SMAG, il sera de 213,92 francs CFA à compter du 1er juin 2018 alors qu’il était à 182,95 francs CFA.



Le communiqué qui donne l’information relève par ailleurs que «le SMIG mensuel qui était depuis 1996 fixé à 36 243 francs CFA passe à compter du 1er juin 2018 à 52 500 francs CFA, à compter du 1er janvier 2019, à 55 000 francs CFA et enfin à compter du 1er décembre 2019, à 58 900 francs CFA».

Avant de conclure : «Un décret du Président de la république confirmera ces nouveaux montants dans les prochains jours».