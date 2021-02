Boubacar Seye va recouvrir une liberté provisoire dans les heures à venir (Me Moussa Sarr)

Une liberté provisoire en faveur de Boubacar Seye, placé sous mandat de dépôt le 19 janvier dernier pour diffusion de fausses nouvelles, ne serait plus qu'une affaire d'heures. En effet, ses avocats sont très optimistes sur cette question.



"Nous pensons même que dans les heures à venir monsieur Seye va recouvrir une liberté provisoire", a soutenu Me Moussa Sarr, en compagnie de Me Assane Dioma Ndiaye qui ont assisté le président de l'ONG Horizon sans frontière de son audition de fond, ce mercredi 3 février 2021. Qui, d'ailleurs a été très brève.



Interrogé sur l'audition dans le fond de celui à qui on reproche ses sorties sur la gestion des fonds injectés dans la lutte contre l'émigration clandestine, Me Sarr, d'indiquer à PressAfrik "que tout s'est passé bien". Par contre, signifie t-il, il ne peut pas "revenir sur le contenu de ce qui a été dit dans le bureau du Doyen des juges. D'autant plus que cela revêt de la confidentialité et en tant qu'avocat, il ne peut pas violer les règles."



Toutefois, l'avocat n'a pas manqué d'alerter sur l'état de santé "fragile" de son client qui lui a valu un transfert vers un Pavillon spécial samedi dernier. Pour lui, Boubacar Seye est "toujours mal en point".