Bougane Gueye apporte son soutien à Sonko: « certains te croient faible »

Un échange de bons procédés après le coup de froid post-installation de la coalition Yewwi Askan Wi. Après le blocage des comptes bancaires du groupe D-Media, Ousmane Sonko, depuis Ziguinchor, a annoncé une conférence de presse pour démasquer « toute la

machination du pouvoir » contre le leader de Gueum Sa Bopp.



Renvoi d’ascenseur. Suite à l’agression subie par Sonko et ses partisans lundi à Ziguinchor, Bougane s’est fendu d’un message de soutien à l’endroit du leader de Pastef.



« A mon grand frère et le leader du Pastef :

Certains te croient faibles quand tu ne réponds pas à leurs attaques, car le fait de se contenir demande une force qui les dépasse », a-t-il écrit sur sa page Facebook.



Avant de poursuivre: « La politique est une affaire de gentleman. Tu as tout mon soutien mon frère. Et bon rétablissement aux blessés. En bas l’argument de la force ».