Bougane Gueye: "le Sénégal fait partie des pays les plus corrompus et les plus endettés"

Candidat déclaré à la présidentielle de 2019, Bougane Dany Gueye a révélé que Sénégal fait partie des pays les plus corrompus de l'Afrique à cause des politiciens qui gèrent le pays dans la ruse et dans le détournement de deniers publics, lors d'une tournée en Mbour.



Bougane Dany Gueye a appelé à changer le visage du pays par le travail, car c'est le seul moyen pour développer le Sénégal. "Le Sénégal fait partie des pays les plus corrompus et les plus endettés. On aurait même dit le plus pauvre du monde", a déploré le leader de "Geum Sa Bopp", qui sera investi le 1er décembre.