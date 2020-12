Bougazelli annonce sa candidature à la mairie de Golf Sud

Bien que son affaire soit toujours pendante devant la justice, l’ex-député du parti au pouvoir, Seydina Fall alias Bougazelli , impliqué dans une affaire de faux billets de banque, se voit déjà à la tête de la maire de Golf Sud, commune située dans le département de Guédiawaye.Evoquant son avenir politique dans une interview avec L’Observateur, il déclare : « Je ne peux pas m’avancer là-dessus pour des raisons évidentes. Les autres responsables politiques peuvent être plus instruits et plus riches que moi, mais du point de vue de la pratique politique, ils ne m’arrivent pas à la cheville ».Poursuivant, il précise : « Mon sort politique est plus tributaire de la suite judiciaire de cette affaire de faux billets de banque. Mais, je puis vous dire que je suis candidat à la mairie de Golf Sud pour les prochaines élections locales et je les remporterai haut la main ».L’ex-député du parti au pouvoir va donc affronter sa camarade de la mouvance présidentielle, Aida Sow Diawara qui dirige la mairie depuis 2014.