Bourses universitaires : la Direction explique les retards et détaille les modalités de paiement 2025-2026

Après les mouvements d’humeur des étudiants qui ont éclaté ce mardi dans la matinée a l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, la Direction des Bourses a apporté des précisions sur le calendrier de paiement des allocations universitaires, rappelant que « le paiement des bourses débute en octobre et se termine en septembre de chaque année universitaire ». Dans un communiqué diffusé ce 18 novembre 2025, elle souligne que les étudiants en master disposent « d’un droit à deux ans de paiements », avec une possibilité de dérogation d’un an pour les redoublants.Selon la Direction, les étudiants de master ayant déjà bénéficié d’un paiement au titre de l’année 2024-2025 seront « payés pour le compte de l’année 2025-2026 ». Ceux inscrits après le dernier paiement de septembre 2025 ou dont les listes ont été transmises tardivement bénéficieront également d’un paiement pour 2025-2026, ainsi que d’un renouvellement de leur bourse pour l’année académique 2026-2027. Le premier paiement pour 2025-2026 est annoncé pour début décembre, incluant « octobre-novembre plus trousseau ».Le communiqué précise que l’organisation d’un paiement retardé au titre de l’année 2024-2025 avec les ressources budgétaires de 2025-2026 implique que « certains étudiants seront payés à deux reprises dans le même exercice budgétaire ».La Direction des Bourses assure enfin que « les droits des étudiants sont respectés » et les invite à une meilleure compréhension des mesures mises en place.