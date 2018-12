Bousculade aux dépôts de parrainages : l'enjeu pour les candidats de se faire inscrire en premier

Le Conseil Constitutionnel a été le théâtre, dans la nuit du lundi 10 au mardi 11 décembre, d’une situation rocambolesque. Les candidats à la candidature, qui ne pouvaient pas s’entendre sur l’ordre de passage, ont provoqué une bousculade qui a fini pas obliger les 7 Sages à repousser le dépôt des parrainages à ce mardi matin.



Mais, si ces délégués se sont donnés en spectacle, c’est parce que l’ordre de passage a son importance sur le résultat final ou même sur la participation de leur mentor à l’élection présidentielle du 24 février 2019. Car, chaque candidat veut éviter que ses chances ne soient anéanties à cause d’un doublon.



En effet, chaque électeur potentiel n’étant autorisé à parrainer qu’une seule personne, chaque parti a peur de se perdre une signature parce que son parrain a d’abord apporté, de façon délibérée ou par ignorance, son soutien à un de ses adversaires.



Les représentants des candidats comprenant l'enjeu, la course pour se faire enregistrer en premier ne pouvait que dégénérer. Et le résultat a été à la hauteur des attentes des amateurs de boxe puisque Aminata Touré a reçu un coup de poing, et El Hadj Malick Gackou s’est fait malmené par les forces de l’ordre.