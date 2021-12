Boxing day: une pluie de buts sur les pelouses anglaises

22 buts entre quatre matchs de football, il n’y a que le Boxing Day pour offrir pareil spectacle aux férus de ballon ronds.



Dans un match fou, les protégés de Pep Guardiola ont eu peur lorsque les Foxes sont revenus à un but d'écart en seulement dix minutes. Mais Aymeric Laporte et Raheem Sterling ont sécurisé la victoire de Manchester City dans le final. 6 à 3 pour les Cityzens



Arsenal s'est offert un festival offensif lors de ce Boxing Day contre Norwich (0-5) et consolide sa quatrième place de la Premier League.



Sans leur entraîneur Patrick Vieira, positif au Covid-19, les Eagles de Crystal s'inclinent lourdement sur le terrain de Tottenham. Victoire 3 à 0 des Spurs grâce à Kane, Moura et Son.



Southampton est allé s’imposer sur la pelouse de West Ham (2-3) dans un match plaisant et rythmé.