Boycott des cours à UN-CHK: les étudiants demandent "l'égalité d'accès aux machines et à la connexion"

Des étudiants de l'Université Numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK), anciennement connue sous le nom d'Université Virtuelle du Sénégal (UVS), se sont rendus au siège du FRAPP (Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine) pour dénoncer leur situation scolaire et revendiquer leurs droits en tant qu'étudiants.



Élisabeth Marianne Mendy, l’une des porte-paroles des étudiants, demande à l'État du Sénégal de trouver des solutions pour leur permettre d'apprendre dans de bonnes conditions.



En plus de cela, les étudiants réclament un calendrier fixe dans le règlement de l'université afin de ne pas prolonger la durée des études et éviter de passer cinq ou six ans en Licence.



Ils sont soutenus par Bara Dia, qui souligne que l'UN-CHK est « l'université la plus lente du Sénégal ».



Selon lui, depuis 2022, les « étudiants sont toujours en Licence 1 et la promotion P10 n'a même pas encore commencé les cours. Ces problèmes entraînent souvent l'abandon des études par de nombreux étudiants ».



Il ajoute que certains de ses camarades ont encore du mal à comprendre la plateforme utilisée pour les cours.



De son côté, Makhtar Ngom, le représentant de la promotion P10, dénonce le manque de respect et de considération de l'université Cheikh Hamidou Kane.



« Nous avons attendu jusqu'au 14 mars pour recevoir les machines, et la distribution s'est terminée le 27 mars. Les ordinateurs que nous avons reçus sont de mauvaise qualité, car dès l'installation de deux à trois logiciels, ils buggent. La deuxième distribution a commencé en mai, et on nous a donné des Lenovo de 116 gigas », a laissé entendre l'étudiant.





A l'en croire, sur les « 21 984 étudiants éligibles pour recevoir des machines, 18 624 en ont reçu, tandis que 3 395 n'ont encore rien reçu. Face à cela, on nous a dit que les cours ne pouvaient pas commencer tant que tous les étudiants n'auraient pas reçu leur matériel. Ils nous ont demandé d'emprunter des machines ou de chercher notre propre connexion. Nous avons refusé ».





Face à notre insistance, poursuit l'étudiant, ils nous « ont d'abord dit que les machines étaient à Diamniadio, pour finalement nous dire qu'il y avait eu un problème de dédouanement. J'appelle tous les étudiants à faire preuve de solidarité et à boycotter les cours jusqu'à ce que tout le monde reçoive son ordinateur et sa connexion », dénonce-t-il.



En plus de cela, les étudiants se sont plaints de l'allocation insuffisante de 7 Go de connexion Internet et des problèmes récents de connexion avec les opérateurs, ce qui a affecté leur accès à Internet.



Les étudiants appellent le gouvernement et les autorités de l'université à prendre des mesures immédiates pour résoudre ces problèmes et garantir des conditions d'apprentissage appropriées pour tous les étudiants de l'UN-CHK.