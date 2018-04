Brazzaville: début du sommet sur le fonds bleu pour le bassin du Congo

A Brazzaville, ce premier sommet des chefs d’Etat et de gouvernement intervient une année et demi après le lancement de cette initiative du fonds bleu par le Congo à l’occasion de la COP22 à Marrakech au Maroc. Le mémorandum d’entente portant création de ce fonds a été signé par une douzaine de pays en mars 2017 en terre congolaise.



Au moins une douzaine de chefs d’Etat doivent prendre part au sommet qui a lieu ce dimanche 29 avril. Sept d’entre eux ont foulé le sol congolais la veille. D’autres sont attendus peu avant l’ouverture du sommet.



Position commune sur l'environnement



Tous ces dirigeants se proposent d’adopter une position commune pour la préservation de l’environnement. Mais aussi de définir les projets dits intégrateurs de développement et de mobiliser des financements auprès des bailleurs en vue de leur réalisation.





Les projets du fonds bleu portent entre autres sur l’amélioration des voies navigables, la construction des petits barrages hydroélectriques, le renforcement des systèmes d’irrigation ou encore le développement de la pêche.



Invité d’honneur du sommet, le roi Mohammed VI du Maroc a fait également le déplacement à Brazzaville. En plus du sommet, il devrait avoir d’autres discussions et échanges avec son homologue congolais, Denis Sassou-Nguesso. Une signature de nouveaux accords bilatéraux est prévue. La dernière visite du souverain marocain au Congo remontait à 2006.



► D'après l'Agence d'information d'Afrique centrale, outre Mohammed VI, les chefs d'Etat présents ou attendus sont: les présidents Teodoro Obiang Nguema Mbazogo (Guinée équatoriale), Paul Kagamé, (Rwanda), Ali Bongo Ondimba (Gabon), Alpha Condé (Guinée), Mahamadou Issoufou (Niger), Macky Sall (Sénégal), Faustin Archange Touadéra (RCA), Evaristo Carvalho (Sao Tomé et Principe) et João Lourenço (Angola).