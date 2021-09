Brésil-Argentine a été définitivement arrêté pour violation du protocole anti-Covid

La revanche tant attendue de la finale de la Copa America gagnée cet été par l'Argentine (1-0) au Brésil (à Rio) a tourné à la mascarade. L'affrontement entre les deux équipes à Sao Paulo (Arena Corinthians) en qualifications pour la Coupe du monde 2022, interrompu à la 5e minute, a en effet été définitivement arrêté par l'arbitre et ne reprendra donc pas ce dimanche.



C'est l'Anvisa (l'Agence brésilienne de veille sanitaire) qui a provoqué ce séisme, car elle reproche à quatre joueurs argentins (Cristian Romero et Giovanni Lo Celso de Tottenham, qui étaient titulaires, ainsi qu'Emiliano Buenda et Emiliano Martinez, d'Aston Villa, présents sur le banc) d'avoir violé le protocole anti-Covid, sachant qu'ils auraient, selon l'Agence, être mis à l'isolement.



Les Brésiliens ont remplacé le match par un entraînement

En effet, en vertu d'une ordonnance fédérale datant de juin dernier, toute personne ayant séjourné dans quatre pays (dont le Royaume-Uni, en ce qui concerne les quatre joueurs) lors des 14 jours précédant son entrée sur le territoire brésilien doit se soumettre à une quarantaine.



En vertu d'un accord passé entre les dix pays de la Conmebol pour permettre aux joueurs de circuler et de participer aux matches des éliminatoires dans le cadre de la bulle sanitaire, l'Argentine pensait pouvoir les aligner quand même. D'autant plus que la Confédérations sud-américaine de football l'avait rassuré avant le coup d'envoi en l'autorisant à procéder ainsi. Mais c'était sans compter sur la célérité de l'Anvisa...



Alors que les Argentins étaient rentrés au vestiaire peu après l'interruption, les Brésiliens sont restés sur la pelouse et ont même procédé à une séance complète d'entraînement, avec une véritable opposition. Histoire de se projeter sur le match suivant, programmé jeudi contre le Pérou.



En attendant, la Conmebol a publié un communiqué laconique où elle explique que l'arbitre et le commissaire (délégué) du match « soumettront un rapport à la Commission de discipline de la FIFA, qui déterminera les étapes à suivre, conformément à la réglementation en vigueur. »