Brésil: Pelé de retour à l'hôpital pour traiter une tumeur

L'ancien footballeur de légende brésilien Pelé est retourné à l'hôpital "pour poursuivre son traitement" d'une tumeur au côlon, a annoncé mercredi l'établissement médical de Sao Paulo où il avait passé un mois en septembre.



L'hôpital Albert-Einstein a précisé dans son bulletin médical que l'état de santé de Pelé, 81 ans, était "stable" et qu'il devrait sortir "dans les prochains jours".

Fin septembre, ce même hôpital avait indiqué que le triple champion du monde suivrait une "chimiothérapie" pour traiter cette tumeur détectée lors d'examens de routine.



Opéré le 4 septembre, le Brésilien avait ensuite passé une dizaine de jours dans une unité de soins intensifs, où il était retourné brièvement quelques jours plus tard en raison de difficultés respiratoires.

Dans la nuit, une de ses filles, Flavia, a demandé aux fans de Pelé sur Instagram d'être "tranquilles" en les assurant que c'est la "dernière visite de l'année à l'Einstein".



Elle a précisé que son père suivait un "traitement, des tests de contrôle et une chimiothérapie".

"Merci pour l'amour de tout le monde... mon père est génial", a-t-elle ajouté.

Tout au long de son hospitalisation, une autre de ses filles, Kely Nascimento, avait tenu à rassurer les fans avec des photos et vidéos montrant son père, toujours souriant et plein d'humour malgré une fatigue apparente.

Pelé lui-même a fait quelques publications récemment sur les réseaux sociaux, l'une d'elles félicitant l'Argentin Lionel Messi pour son septième ballon d'or la semaine dernière.

Edson Arantes do Nascimento, de son vrai nom, a souffert de nombreux problèmes de santé ces dernières années, notamment en 2019, lorsqu'il avait été hospitalisé à Paris puis transféré à Sao Paulo pour des calculs rénaux.