Brésil: des traces de sang trouvées dans l'embarcation d'un suspect dans l'enquête sur la disparition de deux personnes en Amazonie

«Des traces de sang ont été trouvées sur le bateau d'Amarildo da Costa de Oliveira, 41 ans, connu sous le nom de 'Pelado'», qualifié de «suspect» et arrêté mardi, a indiqué jeudi la police fédérale du Brésil dans un communiqué.



Dom Phillips, 57 ans, collaborateur régulier du quotidien The Guardian, et Bruno Pereira, 41 ans, spécialiste reconnu des peuples indigènes, sont portés disparus dans la région de la vallée de Javari, une région «dangereuse» selon la police, où ils menaient des entretiens pour un livre sur la conservation de l'environnement.