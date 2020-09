Brésil : le chef emblématique Raoni hospitalisé après avoir contracté le Covid-19

Emblématique défenseur de l'environnement, le cacique brésilien Raoni Metuktire a été infecté par le Covid-19 au Brésil. Il a dû être hospitalisé, même si son état de santé est "bon", a annoncé lundi 1er septembre l'institut qui porte le nom de ce chef indigène.



Il y a un mois, ce chef issu du peuple indigène Kayapo, dont l'âge est estimé à 90 ans, avait passé dix jours à l'hôpital pour soigner des ulcères gastriques et intestinaux.



Une source de l'hôpital de Dois Pinheiros de Sinop, dans l'État du Mato Grosso, dans le centre du pays, a indiqué à l'AFP que Raoni avait été admis à nouveau dans ce même établissement vendredi.



Physiquement affaibli mais "hors de danger"



Mais l'institut Raoni a expliqué lundi dans un communiqué que ses proches avaient décidé de ne rendre cette information publique "qu'une fois assuré qu'il était hors de danger".



"Le motif [de l'hospitalisation] est la constatation d'altérations dans le taux de leucocytes dans le sang et des symptômes de pneumonie. Des examens ont confirmé [le diagnostic] du Covid-19", a précisé l'Institut, ajoutant qu'il respirait "normalement, sans apport d'oxygène". Il devrait sortir de l'hôpital bientôt "si son état reste stable".



Raoni est physiquement affaibli et a été très affecté par le décès de son épouse Bekwyjka le 23 juin, d'un accident vasculaire cérébral.



Les peuples indigènes menacés par le Covid-19



Le cacique, qui lors des 30 dernières années a parcouru le monde pour dénoncer la déforestation en Amazonie, est dans le viseur de Jair Bolsonaro. Le président brésilien l'accuse d'être à la solde de puissances étrangères.





Début juin, le chef Raoni avait accusé le dirigeant d'extrême droite de "profiter" de la pandémie de coronavirus pour décimer son peuple, dont l'accès aux services de santé publique est très précaire. Selon les données recueillies par l'Association des peuples indigènes du Brésil, datant de lundi, 28 815 autochtones ont été infectés par le Covid-19 et 757 en sont morts, dont plusieurs caciques d'envergure.



L'institut Raoni alerte sur le fait que "le Covid-19 est en train de se répandre" sur le territoire du cacique dans le Mato Grosso et lance un appel à l'aide, au niveau national et international : "Protégez-vous, protégez-nous".



D'après l'ONG française Planète Amazone, dans ce territoire, connu sous le nom de Kapoto/Jarina, le village de Kapot, situé à environ 200 km de l'hôpital, est contaminé par le Covid-19 depuis plus d'un mois" et "plusieurs décès sont à déplorer".



Le 5 août, la Cour suprême a confirmé une décision judiciaire obligeant le gouvernement Bolsonaro à adopter des mesures urgentes pour protéger les peuples indigènes du coronavirus.