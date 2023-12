Brésil : terrible nouvelle pour Neymar

Blessé gravement lors du match opposant le Brésil à l’Uruguay en octobre dernier, Neymar se soigne et espère revenir le plus vite possible sur les terrains. Mais la star d’Al-Hilal a appris une mauvaise nouvelle.

La vie sans Neymar. Depuis le 17 octobre dernier, Al-Hilal doit se passer de sa superstar. Acheté 80 millions d’euros au Paris Saint-Germain, sans compter les bonus et les divers avantages offerts au joueur, Ney ne manque finalement pas tant que ça au club saoudien sur le terrain. En son absence, son club a remporté 12 rencontres sur 12. Invaincu, Al-Hilal est en pleine bourre. Mais l’écurie de SPL aurait quand même aimé profiter un peu plus de l’international brésilien, qui n’a joué que 5 matches au total.



Une grave blessure



Mais il s’est gravement blessé lors de la rencontre opposant l’Uruguay au Brésil dans les cadres des éliminatoires au Mondial 2026 il y a un peu plus de deux mois à Montevideo. Ce jour-là, la Seleção a perdu la rencontre 2 à 0 et son célèbre numéro 10 pour plusieurs mois.



En effet, à la suite à un contact avec De la Cruz, le footballeur de 31 ans est mal retombé et s’est tordu le genou gauche. Rapidement, la CBF (Confédération brésilienne de football, ndlr) a parlé d’une "blessure inquiétante". Après plusieurs examens, le verdict est tombé le 18 octobre. La fédération brésilienne a annoncé la mauvaise nouvelle, sans forcément préciser la durée de son absence.



« L’attaquant Neymar Jr. de l’équipe nationale brésilienne et de l’équipe saoudienne d’Al-Hilal a subi des examens cliniques et d’imagerie mercredi (18), qui ont confirmé la rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche. Mardi soir (17), Neymar s’est fait une entorse du genou lors du match de qualification de l’équipe nationale brésilienne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 contre l’Uruguay à Montevideo. L’attaquant sera opéré, à une date qui n’a pas encore été fixée, pour corriger les blessures. Le département médical de l’équipe nationale brésilienne, sous la supervision du Dr Rodrigo Lasmar, et Al Hilal sont en contact permanent et s’alignent sur le rétablissement du joueur.»



Pas de Copa América pour Ney



Forcément touché, le joueur de 31 ans se soigne actuellement. Début novembre, le médecin du Brésil a donné de ses nouvelles. « Neymar se rétablit très bien. Hier, j’étais avec le joueur et nous avons fait une nouvelle évaluation post-opératoire qui était déjà prévue. Il se rétablit très bien, bien sûr, c’est encore à un stade précoce. Il a eu une blessure grave et complexe au genou, il s’est déchiré un ligament. Il a eu une blessure au ménisque qui a dû être suturée. Il faut donc qu’il ne marche pas pendant un certain temps, en raison des lésions ligamentaires qu’il a subies et des sutures du ménisque. Il doit passer par un processus de récupération lent et long, il en est conscient. Mais jusqu’à présent, il réagit très bien. Nous sommes très satisfaits de son rétablissement.»



Concernant la durée de son absence, certains médias saoudiens ont parlé de 9 mois d’arrêt. Au Brésil, on penchait plutôt pour une année entière.

Ce mercredi, Rodrigo Lasmar a mis tout le monde d’accord au micro de Radio 98FM. Ses propos sont relayés par AS.



« Six semaines après l’opération, nous n’avons pas le temps. Il est trop tôt, cela ne sert à rien de se précipiter pour revenir plus tôt et prendre des risques inutiles. Nous espérons qu’il sera prêt à rejouer au début de la saison 2024 en Europe, c’est-à-dire en août (…) On s’attend à ce qu’il rejoue, nous devons être patient. Parler d’un retour avant neuf mois est prématuré. Il s’agit d’un concept global de récupération ligamentaire. Il est très important de respecter le temps biologique, le temps que met l’organisme à intégrer ce ligament. On s’attend à ce qu’après cette période, il soit complètement rétabli à un niveau élevé.»



Il faut l’espérer pour Ney, qui ne jouera donc pas la Copa América. Une terrible nouvelle pour le joueur, qui aura 36 ans lors de la prochaine édition.





Footmercato