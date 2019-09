Brexit : Jo Johnson, le frère de Boris Johnson, annonce sa démission du gouvernement

Jo Johnson est favorable à un deuxième référendum sur le Brexit, alors que son frère, le Premier ministre Boris Johnson, veut quitter l’Union européenne au plus vite, selon l'AFP. Affirmant placer l'« intérêt national » avant la « loyauté familiale », Jo Johnson, le frère du Premier ministre britannique Boris Johnson, a annoncé, ce jeudi, sa démission du gouvernement conservateur, où il occupait un poste de secrétaire d’Etat.



« Ces dernières semaines, j’ai été tiraillé entre la loyauté familiale et l’intérêt national – c’est une tension insoluble et il est temps pour d’autres d’assumer mes rôles de député et de membre du gouvernement », a tweeté Jo Johnson, favorable à un deuxième référendum sur le Brexit, alors que son frère, lui, veut quitter l’Union européenne au plus vite.



Jo Johnson, 47 ans, avait démissionné en novembre 2018 du gouvernement de Theresa May, opposé à l’accord de retrait qu’elle avait négocié avec l’Union européenne. Il avait voté pour le maintien dans l’UE lors du référendum de juin 2016 et avait déploré au moment de cette première démission « le choix laissé au peuple britannique », entre un accord qui « affaiblirait économiquement » le pays, et une sortie sans accord, qui infligerait des « dommages indicibles » au Royaume-Uni.